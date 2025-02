POL-DA: Darmstadt: Zwei Fahrräder sichergestellt / Eigentümer gesucht

Bischofsheim (ots) - Bislang unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Montag (17.02.), auf eine Bäckerei in der Ringstraße abgesehen. Die Kriminellen drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Geschäft ein und ließen dort anschließend Geld mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

