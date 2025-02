POL-DA: Bischofsheim: Einbrecher nehmen Bäckerei ins Visier

Darmstadt (ots) - Dank eines Ortungssystems in seinem Fahrzeug, konnte ein 41-Jähriger seinen schwarzen Kia in der Dr.-Robert-Murjahn-Straße in Ober-Ramstadt feststellen. Er hatte zuvor am Montagnachmittag (17.2.) gegen 17.15 Uhr eine Polizeistreife alarmiert, als er das Fehlen seines Autos in der Frankfurter Landstraße bemerkte. Dieses war von ihm gegen 8.00 Uhr ...

