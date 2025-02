Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 15.02.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährliche Körperverletzung ++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++ Wohnungsbrand ++ Fahren unter Drogenbeeinflussung ++ Verkehrsunfall infolge Alkoholbeeinflussung ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Sachbeschädigung ++

Rhauderfehn - Gefährliche Körperverletzung

Am Donnerstag den 13.02.2025, gegen 21:05 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Rhauderfehner in der Freitagstraße-Süd mit seinem Fahrrad gegen das auf seiner Auffahrt stehende Opfer. Der 62-jährige Rhauderfehner wurde durch den Zusammenstoß an der Wirbelsäule verletzt.

Ostrhauderfehn - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum zwischen Donnerstag den 13.02.2025 und Freitag den 14.02.2025 hebelten unbekannte Täter in der Schumannstraße die Wohnungstür eines Einfamilienhauses auf. Anschließend entwendeten die unbekannten Täter Bargeld, Bekleidungsstücke und eine Spielkonsole.

Leer - Wohnungsbrand

Am Freitag den 14.02.2025 kam es gegen 15:00 Uhr in der Ubbo-Emmius-Straße aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand. Ein Übergriff des Feuers auf eine darüber liegende Wohnung konnte durch die schnell vor Ort anwesende Feuerwehr verhindert werden. Die betroffene Wohnung inklusive des Inventars wird durch das Feuer vollständig zerstört.

Weener - Fahren unter Drogenbeeinflussung

Am Freitag den 14.02.205 um 15:45 Uhr fuhr ein 22-Jähriger aus Weener mit dem Pkw auf dem Verbindungsweg. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird durch die eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Drogen (THC) steht. Eine Blutentnahme wird hieraufhin durchgeführt.

Leer - Verkehrsunfall infolge Alkoholbeeinflussung

Am Freitagnachmittag, gegen 23:00 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Leeraner mit seinem PKW samt Anhänger die Eisinghausener Straße in Fahrtrichtung Seggeweg. In Höhe der Einmündung zum Fettpottsweg kam das Fahrzeuggespann aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke, sowie einem Gartenzaun. Aufgrund des Zusammenstoßes kippte auch der auf dem Anhänger geladene Bagger auf die Fahrbahn. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme wird bei dem Leeraner eine Atemalkoholkonzentration von 1,65 Promille festgestellt. Hieraufhin wird der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Mann aus Hinte mit einem Kleintransporter auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Leer. Als dieser in Höhe der Anschlussstelle Leer-Ost ein auf den Hauptfahrstreifen fahrendes Fahrzeug überholte, schwenkte dieses plötzlich nach links herüber. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Geschädigte mit seinem Kleintransporter nach links aus und touchierte dabei die Mittelleitplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 13.02.205, 23:00 Uhr und dem 14.02.2025, 11:30 Uhr, fuhr eine bisher unbekannte Person mit einem Pkw auf der Straße Wendekamp und touchierte dabei den in Höhe des Hauses Nummer 9 am Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford Fiesta, Farbe: blau. Nachdem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht.

Emden - Sachbeschädigung

In der Nacht zu Samstag wurden im Emder Sielweg und in der Schützenstraße zwei Stromverteilerkästen mit blauer Farbe beschmiert. Die Täter wurden als drei männliche Personen beschrieben und konnten unerkannt flüchten. Zeugen zum Tathergang setzen Sie sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung.

