Lampertheim (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 16.02.2025, 17:00 Uhr, bis Montag, 17.02.2025, 07:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Mercedes Benz (C-Klasse), welcher in der Bürstädter Straße auf Höhe der Hausnummer 50 am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 4000EUR an der linken Fahrzeugseite. Hinweise hinsichtlich des ...

mehr