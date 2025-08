Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - 15-Jähriger flüchtet mit Kleinkraftrad vor Polizei und stürzt

Overath (ots)

Am Samstag (02.08.) fiel Polizisten der Polizeiwache Overath gegen 17:40 Uhr auf der Olper Straße ein Kleinkraftrad auf, welches in Richtung Heiligenhaus fuhr. Da das Versicherungskennzeichen an dem Kleinkraftrad offenbar hochgeklappt und somit nicht lesbar war, entschieden die Polizisten sich dazu, den Fahrer anzuhalten und zu kontrollieren.

Trotz gegebener Anhaltezeichen stoppte der Fahrer nicht, sondern fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Heiligenhaus davon. Die Polizisten folgten dem Kleinkraftrad. In Steinenbrück überholte der Kleinkraftradfahrer etwa in Höhe des dortigen Discounters ein Fahrzeug, wodurch ein entgegenkommender Fahrzeugführer stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Kleinkraftrad zu vermeiden.

Etwa in Höhe Kleindresbach verlor der Fahrer des Kleinkraftrades in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte, wobei er leichte Verletzungen erlitt. Ab diesem Zeitpunkt unternahm er keine weiteren Fluchtversuche. Der 15-jährige Rösrather gab zu, dass das Kleinkraftrad technisch verändert sei und daher schneller fährt als erlaubt. Der 15-Jährige wurde schließlich an seine Eltern übergeben, welche zwischenzeitlich vor Ort erschienen waren.

Der Führerschein und das Kleinkraftrad des Rösrathers wurden sichergestellt. Die Beamten leiteten ein umfangreiches Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen des Verdachts eines illegalen Kfz-Rennens. Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrzeugführer welcher von dem Kleinkraftrad überholt wurde sowie der entgegenkommende Fahrzeugführer, der deswegen stark abbremsen musste, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 beim Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell