Polizei Wuppertal

POL-W: W Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (24.10.2024, um 14:40 Uhr) kam es auf der Nevigeser Straße hinter der Kreuzung Westfalenweg und In den Birken zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. In Höhe der dortigen Apotheke fuhr ein 35-jähriger Wuppertaler mit seinem Peugeot Partner vom Fahrbahnrand an. Als er auf die Fahrbahn fuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem BMW F800 Motorrad eines 63-Jährigen, der in Richtung Neviges fuhr. In der Folge stürzte der Sprockhöveler zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Nevigeser Straße in Richtung Neviges kurzzeitig gesperrt. (ar)

