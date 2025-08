Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zwei Seniorinnen von falschen Bankmitarbeitern betrogen

Burscheid (ots)

Am Freitagnachmittag (01.08.) erschienen unabhängig voneinander zwei Seniorinnen bei der Polizeiwache in Burscheid und gaben gegenüber den Polizisten an, von falschen Bankmitarbeitern betrogen worden zu sein.

Beide erhielten demnach zuvor einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter, der sie über verdächtige Abbuchungen von ihren Konten informierte. Durch diesen produzierten Schockmoment gelang es dem Betrüger, im Verlauf der Gespräche die PIN-Nummern der Seniorinnen zu erlangen.

Nach den Telefonaten erschien jeweils ein unbekannter Mann an den Wohnanschriften der Seniorinnen in Kuckenberg und in Hilgen, um deren Bankkarten an sich zu nehmen. Wenig später fiel einer Seniorin auf, dass bereits ein unterer vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht wurde.

Der Abholer war circa 25-30 Jahre alt und ungefähr 1,68m groß. Zudem hatte er dunkle Haare und trug einen Kinnbart. Die Polizei nahm jeweils eine Strafanzeige auf und sucht nun nach weiteren Hinweisen zu dem unbekannten Abholer.

Die Polizei Rhein-Berg appelliert erneut, keine persönlichen Daten an Unbekannte herauszugeben. Übergeben Sie niemals Bankkarten, Geld und Wertsachen an Unbekannte, auch wenn diese sich als Boten oder Mitarbeiter einer Bank ausgeben. Bankangestellte würden Sie niemals telefonisch zur Herausgabe von Geld oder Zugangsdaten auffordern oder einen Fernzugriff auf ihren privaten Rechner verlangen.

Sollten Sie eine Beratung zu dieser oder ähnlicher Betrugsmaschen wünschen, stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit gerne per Telefon unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de zur Verfügung. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell