Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Getränkemarkt

Wegberg (ots)

In der Straße Am Bahnhof verschafften sich Einbrecher am frühen Mittwochmorgen (18. Juni) um kurz vor 3 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Getränkemarkt. Über die Tatbeute konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Aussage getroffen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell