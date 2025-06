Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei verletzte Kradfahrer nach Verkehrsunfall

Geilenkirchen-Hünshoven (ots)

Am Donnerstagabend (19. Juni) kam es auf der Aachener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern. Die beiden niederländischen Biker waren zusammen im Rahmen einer Motorradtour gegen 18.50 Uhr mit ihren Maschinen auf der Aachener Straße aus Richtung Übach-Palenberg kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen unterwegs. Der vorausfahrende Kradfahrer beabsichtigte, nach rechts auf die B 56 in Fahrtrichtung Heinsberg abzubiegen und bremste dafür sein Gefährt ab. Der Nachfolgende übersah dies, fuhr auf seinen Vordermann auf und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der andere Fahrer verletzte sich leicht.

