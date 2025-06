Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 19.06.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg - Gefährliche Körperverletzung

In der Nacht des 19.06.2025, um 00.55 Uhr kam es in der Industriestraße auf einem Parkplatz vor einem Schnellrestaurant zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Eine Person wurde leicht verletzt, konnte aber vor Ort versorgt werden. Eine weitere Person wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Verkehrsunfälle

Heinsberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Auf dem Fahrradweg der Westpromenade stießen am 18.06.2025, gegen 08.55 Uhr ein 38-jähriger Fahrradfahrer und ein 75-jähriger Fußgänger zusammen. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Beteiligten Schürfwunden, wobei bei einem der Beteiligten vermutlich auch noch die Nase gebrochen wurde. Ein Beteiligter wurde zum Krankenhaus verbracht.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Heinsberg- Verkehrsunfall mit Flucht und Personenschaden

Am Mittwoch, den 19.06.2025, gegen 11.15 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei in Heinsberg mehrere Anrufe in Bezug auf Unfälle mit Flucht und letztendlich auch mit Personenschaden im Bereich Heinsberg, Grebbener Straße, Talmühlenstraße und der Kreuzung Kampstraße / Karl-Arnold-Straße / Weißdornweg. Die Schilderungen der Unfallbeteiligten und der Zeugen deuteten darauf hin, dass die Unfälle im Zusammenhang stehen können. Während an den Unfallstellen Grebbener Straße und Talmühlenstraße eine Verkehrsunfallflucht festgestellt werden konnte, wurden an der Kreuzung Kampstraße / Karl-Arnold-Straße / Weißdornweg zwei Personen verletzt, wobei eine leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Die Verkehrsunfälle wurden durch die Polizei aufgenommen. Die Ermittlungen seitens des Verkehrskommissariats dauern an.

Heinsberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Mittwoch, den 18.06.2025, gegen 12.15 Uhr befuhr eine 49-jährige PKW-Fahrerin die Niethausener Straße in Fahrtrichtung Boos-Fremery-Straße. Auf der rechten Seite standen mehrere geparkte Fahrzeuge. Die PKW-Fahrerin wollte an den geparkten Fahrzeugen vorbeifahren. Auf Grund des Gegenverkehrs versuchte sie in eine Parklücke einzufahren, dabei streifte sie zunächst ein geparktes Fahrzeug, fuhr auf ein weiteres geparktes Fahrzeug auf und schob dieses auf ein drittes geparktes Fahrzeug. Die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock, ihre Beifahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Wegberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

In Wegberg im Ortsteil Beeckerheide kam es am 18.06.2025, gegen 15.15 Uhr im Bereich der Einmündung Fichtenweg/Kiefernweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 10-jährige Radfahrerin, welche den Kiefernweg befuhr übersah beim linksabbiegen in den Fichtenweg den ihr entgegenkommenden bevorrechtigten auf dem Kiefernweg befindlichen PKW-Fahrer. Trotz Gefahrenbremsung des PKW-Fahrers kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

