POL-HS: Werkzeuge aus Pkw gestohlen

Erkelenz-Golkrath (ots) - Unbekannte stahlen einen Pkw, der in der Einfahrt eines Hauses an der Straße Bruchend abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (16. Juni), 21.30 Uhr und Dienstag (17. Juni), 10.00 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

