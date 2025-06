Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autofahrerin fährt auf Radfahrerin auf und flüchtet

Zeugensuche

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am 19. Juni (Donnerstag) ereignete sich auf der Richard-Wagner-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Die 18-Jährige war mit ihrem Fahrrad um kurz vor 8 Uhr auf der Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung Parkstraße unterwegs. Zirka 20 bis 30 Meter vor dem Einmündungsbereich beabsichtigte die junge Frau, von der rechten auf die linke Fahrbahnseite zu wechseln, um auf den linksseitigen Fahrradweg der Parkstraße zu gelangen. Hierbei habe sie laut eigener Angaben den linken Arm ausgestreckt, um den Wechsel der Fahrbahnseite anzuzeigen. Zur gleichen Zeit näherte sich von hinten ein dunkelgrüner Kleinwagen, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Die Fahrerin, eine ältere Frau, die kurze hellbraune Haare hatte und eine Brille trug, fuhr gegen das Hinterrad der Heinsbergerin. Durch die Kollision geriet die Radlerin ins Straucheln und prallte mit ihrer linken Körperseite gegen eine Laterne. Hierbei erlitt sie leicht Verletzungen. Die Fahrerin des Kleinwagens entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei sucht nun die Fahrzeugführerin sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Identität der flüchtigen Frau machen können. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

