Heinsberg (ots) - Straftaten Heinsberg - Gefährliche Körperverletzung In der Nacht des 19.06.2025, um 00.55 Uhr kam es in der Industriestraße auf einem Parkplatz vor einem Schnellrestaurant zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Eine Person wurde leicht verletzt, konnte aber vor Ort versorgt werden. Eine weitere Person wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Kriminalpolizei übernimmt die ...

