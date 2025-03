Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Audi gestreift?

Kaiserslautern (ots)

Deutliche "Schmarren" hat eine junge Frau am Mittwochnachmittag an ihrem Auto festgestellt. Den schwarzen Audi A3 hatte die 20-Jährige am Morgen gegen 7 Uhr in der Pariser Straße in Höhe des Hauses Nummer 168 am Fahrbahnrand geparkt. Als sie am Nachmittag gegen 16.15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, entdeckte sie die "Bescherung": Der vordere linke Kotflügel war beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Den Spuren zufolge dürfte es sich um einen Streifschaden handeln, den ein anderer Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren verursacht hat. Hinweise auf den verantwortlichen Fahrer gibt es leider nicht.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

