Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 09.02.2025

Goslar (ots)

Am Wochenende versuchten unbekannte Täter in ein Tierbedarfsgeschäft in Goslar einzubrechen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter durch das Aufhebeln von einer Tür und das Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten der Filiale in der Dörntener Straße einzubrechen. Die Täter ließen aus bislang unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

+++

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in Dörnten ein.

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster der Gaststätte auf und suchten in den Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Bei Hinweisen oder Beobachtungen, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, diese unter der Telefonnummer (05321) 3390 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell