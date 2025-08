Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Eine Person bei Verkehrsunfall in Forsbach leicht verletzt

Rösrath (ots)

Gestern Morgen (04.08.) kam es gegen 09:00 Uhr auf der Bensberger Straße im Stadtteil Forsbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Taxi und einem Ford Transit, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 66-jähriger Taxifahrer mit seinem Pkw der Marke VW die Bensberger Straße in Richtung Rösrath-Mitte befahren und beabsichtigt, nach links in den Finkenweg abzubiegen. Dies war für eine von hinten heranfahrende 33-jährige Bergisch Gladbacherin offenbar nicht ersichtlich, weswegen sie das Taxi mit ihrem Ford Transit überholen wollte. In diesem Moment bog der Taxifahrer jedoch ab, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei erlitt die Ford-Fahrerin leichte Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In beiden Fahrzeugen befanden sich neben den Fahrern keine weiteren Personen.

Der Gesamtschaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen wird auf einen unteren fünfstelligen Wert geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme der Polizei war die Fahrbahn zeitweise vollständig gesperrt. (th)

