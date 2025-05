Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täter durch Ortung nach Diebstahl überführt

Saalfeld (ots)

Am Wochenende konnten Täter nach einem Diebstahl in Saalfeld durch eine Ortung ausfindig gemacht werden. In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde ein in der Saalstraße geparktes Fahrzeug durch mehrere Männer geöffnet. Aus dem offensichtlich unverschlossenen PKW wurden dann u.a. Kopfhörer und ein Tablet gestohlen. Da der Geschädigte den Diebstahl bemerkte und die Ortung aktivieren konnte, wurden drei Männer im Alter zwischen 30-42 Jahren dann durch eingesetzte Polizeibeamte einige Kilometer vom Tatort entfernt kontrolliert. Dabei wurde das Diebesgut aufgefunden und an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Die Beschuldigten erhielten Strafanzeigen.

