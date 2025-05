LPI-SLF: Ermittlungen aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Rudolstadt (ots) - Am Samstag, gegen 13.30 Uhr, kam es in dem Kreisverkehr in Rudolstadt in der Saalfelder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Nach einem Zusammenstoß kamen beide Fahrer zu Fall und zogen sich Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

mehr