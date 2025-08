Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Seniorin um fünfstelligen Geldbetrag betrogen - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (05.08.) erstattete eine 70-jährige Bergisch Gladbacherin Anzeige bei der Polizei, nachdem sie einem Betrüger zum Opfer gefallen war und ein fünfstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht wurde.

Am Nachmittag hatte die Seniorin einen Anruf eines Mannes erhalten, der sich als Mitarbeiter eines Online-Zahlungsdienstleisters ausgegeben hat. Der Mann gab an, dass es einen unberechtigten Zugriff auf das Konto der Bergisch Gladbacherin gegeben habe. Im guten Glauben folgte die Seniorin der Anweisung, eine bestimmte App auf ihrem Handy zu installieren. Hierdurch war dem oder den Betrügern offenbar ein Fremdzugriff auf das Handy der Geschädigten möglich. Während des mehrstündigen Telefonats, in welchem die Seniorin immer wieder hingehalten wurde, erfolgten schließlich mehrere Abbuchungen von ihrem Konto in einer Gesamthöhe von über 30.000 Euro.

Die Polizei Rhein-Berg warnt nochmals eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Gewähren Sie keinen Fernzugriff auf Ihren PC oder sonstige Geräte und geben Sie keine persönlichen Informationen am Telefon preis! Sollten Sie den Verdacht haben, dass Betrüger am Telefon sind, beenden Sie das Gespräch unverzüglich. Sollten Sie dennoch Betrügern zum Opfer gefallen sein, zögern Sie nicht, die Polizei zu kontaktieren. Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, wenden Sie sich auch gerne an unsere Experten und Expertinnen der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell