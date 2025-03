LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht I Pkw beschädigt Maschendrahtzaun

Rudolstadt-Schwarza (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag kam es in Rudolstadt in der Schwarzburger Straße zu einem Diebstahl. Dabei wurden unter anderem zwei Kleinkrafträder Simson S 50 B entwendet. Noch am Freitagabend bekamen die LPI Saalfeld einen anonymen Hinweis, welcher sie nach Bad Blankenburg führte. Dort konnten zwei Kleinkrafträder Simson S 50 B auf einem Privatgelände festgestellt werden. Durch ...

