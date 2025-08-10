PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (802) Tödlicher Verkehrsunfall bei Allersberg

Allersberg (ots)

Am Sonntagabend (10.08.2025) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall südlich von Allersberg. Eine Autofahrerin übersah beim Abbiegen ein entgegenkommendes Motorrad. Dessen Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Fahrerin eines Audi fuhr gegen 17:30 Uhr auf der Staatsstraße 2237 von Reckenstetten kommend in Richtung Allersberg. Am Abzweig zur RH35 (Verbindungsstraße zwischen Allersberg und Lampersdorf) wollte sie nach links in Richtung Lampersdorf abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei der Kollission erlitt der Motorradfaher schwere Verletzungen. Ersthelfer an der Unfallstelle leiteten nach dem Absetzen eines Notrufs umgehend Reanimationsmaßnahmen bei dem Mann ein. Trotz der sofortigen Hilfe verstarb er noch an der Unfallstelle. Die Pkw-Fahrerin blieb körperlich unverletzt, kam jedoch mit einem Schock in ein Krankenhaus.

Die Polizeiinspektion Hilpoltstein hat vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Beamten werden hierbei von einem Sachverständigen unterstützt. Die Staatsstraße 2237 war für die Dauer der Unfallaufnahmemaßnahmen für den Verkehr voll gesperrt.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

