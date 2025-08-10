Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (799) Mordkommission ermittelt nach Schlägerei in Kneipe

Nürnberg (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es in der Nacht auf Sonntag (10.08.2025) in einer Kneipe in Zerzabelshof. Die Nürnberger Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Gegen Mitternacht gerieten vier Männer in einer Kneipe in der Zerzabelshofer Hauptstraße aus bislang nicht endgültig geklärter Ursache in Streit. Im Verlauf der handfesten Auseinandersetzung gingen die Kontrahenten offenbar mit teils abgebrochenen Bierkrügen aufeinander los. Ein 56-Jähriger soll hierbei einem 37-Jährigen eine derart schwere Schnittverletzung zugefügt haben, dass dieser noch in der Nacht notoperiert werden musste.

Nach ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch den Kriminaldauerdienst Nürnberg haben noch in der Nacht Beamte der Nürnberger Mordkommission die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags übernommen. Gegen den 56-jährigen Tatverdächtigen stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag.

