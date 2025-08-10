Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (798) Einbruchsversuch war auf Kamera zu sehen - Festnahme

Roth (ots)

Einen mutmaßlichen Einbruchsversuch bekamen Wohnungsinhaber am späten Samstagabend (09.08.2025) live über ihre Videoüberwachung angezeigt. Beamte der Polizeiinspektion stellten den Tatverdächtigen auf seiner Flucht und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Inhaber der Wohnung in der Kugelbühltraße bekamen kurz vor Mitternacht eine Benachrichtigung ihrer Videoüberwachung. Als sie sich das Material ansahen, konnten sie einen mutmaßlichen Einbrecher dabei beobachten, wie dieser sich an ihrer Haustür zu schaffen machte. Sie alarmierten umgehend den Polizeinotruf. Die Einsatzzentrale leitete daraufhin umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem nunmehr flüchtigen Täter ein. Nur wenige Minuten später nahm eine Streife der Polizeiinspektion Roth einen Tatverdächtigen fest. Bei dem 45-jährigen fanden sie entsprechendes Einbruchswerkzeug auf.

Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiesbstahls ein. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Der 45-jährige wird im weiteren Verlauf einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Marc Siegl

