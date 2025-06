Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Plaidt

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Am Samstag, dem 21.06.25, gg. 00:25h fuhr ein Mercedes-Benz von seiner Wohnanschrift in der Hummerichstraße in Plaidt los in Fahrtrichtung Saffiger Straße. Auf Höhe der Fa. Jungbluth geriet der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem dort geparkten Anhänger, der letztlich gegen den Zaun der o.g. Firma geschoben wurde. An beiden Fahrzeugen und dem Zaun entstand Sachschaden. Nach dem Verkehrsunfall fuhr der Mercedes-Benz noch bis zur Einfahrt der Fa. Jungbluth, stellte seinen PKW dort ab und begab sich fußläufig in seine Wohnung zurück. Nach mehreren Minuten kam er aus der Wohnung wieder heraus an die Unfallstelle. Der gesamte Vorfall wurde von Zeugen beobachtet, die den Fahrer unmittelbar nach der Unfallkollision begegneten. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Fahrer Hinweise auf den Einfluss von Alkohol.

Da der Fahrer vor Ort einen Atemalkoholtest ablehnte wurde er zur hiesigen Dienststelle verbracht und dort durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug musste durch eine ortsansässige Abschleppfirma umgesetzt werden.

Gegen den Fahrer läuft nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell