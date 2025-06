POL-PDKO: Polizei Bendorf: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugenhinweise erbeten

Andernach (ots) - Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer verhielten sich unkooperativ und uneinsichtig Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme am 16.06.2025 gegen 09:30 Uhr in Andernach wurden Ermittlungsverfahren gegen nicht am Unfall beteiligte Verkehrsteilnehmer eingeleitet, die sich nicht regelkonform verhielten. Neben ...

