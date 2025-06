POL-PDKO: Kontrollstelle mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Straßenverkehr bei Waldesch

Vallendar (ots) - Am Samstagabend, den 14.06.2025 gegen 19 Uhr, kam es im Rahmen der Kirmesveranstaltung am Rheinufer in Vallendar zu zwei polizeilichen Einsätzen. Die Örtlichkeit wurde mit mehreren Streifenwagen umliegender Dienststellen angefahren. Zunächst griff ein 29-jähriger Mann aus Niederwerth ohne erkennbaren Grund eine Gruppe Jugendlicher an. Als diese flüchteten, warf er ihnen Glasflaschen hinterher. Eine ...

mehr