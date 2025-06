Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Auseinandersetzungen bei Kirmes in Vallendar

Vallendar (ots)

Am Samstagabend, den 14.06.2025 gegen 19 Uhr, kam es im Rahmen der Kirmesveranstaltung am Rheinufer in Vallendar zu zwei polizeilichen Einsätzen. Die Örtlichkeit wurde mit mehreren Streifenwagen umliegender Dienststellen angefahren.

Zunächst griff ein 29-jähriger Mann aus Niederwerth ohne erkennbaren Grund eine Gruppe Jugendlicher an. Als diese flüchteten, warf er ihnen Glasflaschen hinterher. Eine Person wurde dabei am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde. Der Tatverdächtige wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen.

Nahezu zeitgleich ereignete sich eine weitere Auseinandersetzung im Bereich des Autoscooters. Eine stark alkoholisierte 42-jährige Frau aus Vallendar attackierte dort grundlos mehrere Personen. Auch sie musste durch die Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen werden.

Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

