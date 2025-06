Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad vom 16.06.2025 in Andernach

Andernach (ots)

Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer verhielten sich unkooperativ und uneinsichtig

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme am 16.06.2025 gegen 09:30 Uhr in Andernach wurden Ermittlungsverfahren gegen nicht am Unfall beteiligte Verkehrsteilnehmer eingeleitet, die sich nicht regelkonform verhielten. Neben der Handynutzung eines Verkehrsteilnehmers durchfuhren gleich mehrere Fahrzeugführer die deutlich sichtbar mittels quer gestelltem Streifenwagen, Blaulicht und Pylonen abgesperrte Unfallstelle und missachteten dabei die Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten. Darüber hinaus wurde ein Polizeibeamter beleidigt. Die Polizei Andernach nimmt dieses unverständliche Verhalten der unbeteiligten Verkehrsteilnehmer zum Anlass, um darauf hinzuweisen, dass Unfallereignisse für alle Beteiligten belastend genug sind. Zur Bearbeitung eines Unfalles kann es selbstverständlich erforderlich sein, dass Straßenabschnitte gesperrt, Verletzte versorgt und Rettungswege freigehalten werden müssen. Beim Umfahren von Sperrungen, Missachten polizeilicher Weisungen, Beleidigen oder gar Filmen von Verletzten werden deshalb konsequent Ordnungs- und Strafverfahren eingeleitet. Im Interesse einer schnellen Verletztenversorgung, der zügigen Aufhebung von Straßensperrungen sowie der Verhinderung von Gefahren für Unbeteiligte sind die Anweisungen der Polizei bei Unfallstellen zu befolgen!

