Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Rollerdiebe fest

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Freitag (18.07.2025) nahm die Polizei in Kriegshaber zwei Jugendliche fest, die zuvor einen Roller entwendet hatten. Gegen 22:15 Uhr waren ein 16- und ein 17-Jähriger auf einem Roller in Kriegshaber unterwegs. Hier fielen sie auf, da sie ohne Helme fuhren. Als die beiden Jugendlichen durch eine Polizeistreife kontrolliert werden sollten, sprangen die Beiden vom Roller und versuchten zu flüchten. Sie konnten jedoch durch die Streife angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass die beiden Jugendlichen den Roller kurz zuvor entwendet hatten. Der 17-jährige Fahrer war mit 0,7 Promille zudem alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Durch den Diebstahl und den Fluchtversuch wurde der Roller stark beschädigt. Die beiden erwartet nun eine Anzeige wegen besonders schwerem Diebstahl, den 17-Jährigen zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Ordnungswidrigkeit nach §24 a StVG.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell