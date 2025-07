POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Herrenbach - Am Freitagabend (18.07.2025) verursachte eine 21-jährige Autofahrerin auf einem Supermarktparkplatz in der Reichenberger Straße diverse Schäden. Die 21-Jährige befuhr gegen 21:20 Uhr mit ihrer 27-jährigen Beifahrerin einen Supermarktparkplatz in der Reichenberger Straße. Hierbei stieß sie gegen einen dortigen Zaun, mehrere ...

mehr