POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Jugendliche nach Brandstiftung fest

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Freitagabend (18.07.2025) warfen Jugendliche einen Feuerwerkskörper durch eine geöffnete Balkontür in der Dr.-Hörmann-Straße und flüchteten anschließend. Gegen 19:50 Uhr konnte ein Zeuge fünf Jugendliche beobachten, die einen Feuerwerkskörper durch eine ebenerdig gelegene und geöffnete Balkontür ins Innere der Wohnung warfen. Hier landete der Feuerwerkskörper auf dem Teppich und verursachte eine kleine Brandstelle, die durch die geschädigte Bewohnerin umgehend gelöscht werden konnte. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnten im Nahbereich fünf Jugendliche angetroffen werden, auf die die Personenbeschreibung des Zeugen passte. Bei der Kontrolle wurden neben den Jugendlichen mehrere Feuerwerkskörper in einer Verpackung aufgefunden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

