Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Bedrohung festgenommen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (19.07.2025), kam es gegen 01:45 Uhr zu einer Bedrohung in der Neuburger Straße, bei der der Beifahrer eines Fahrzeugs drei Geschädigten eine Waffe vorzeigte. Die Geschädigten befanden sich in ihrem Fahrzeug, als neben ihnen ein schwarzer Pkw anhielt. Eine Person stieg aus dem Kofferraum des Pkw, weshalb die drei Geschädigten anfingen zu lachen. Der Beifahrer des schwarzen Pkw hielt eine Waffe aus dem Fahrzeugfenster und bedrohte und beleidigte die Geschädigten. Anschließend fuhr das Fahrzeug in Richtung Innenstadt weg. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte der schwarze Pkw an einer Tankstelle am Leonhardsberg festgestellt werden. Die Insassen wurden einer Kontrolle unterzogen, hierbei konnte unter dem Beifahrersitz eine Softairwaffe aufgefunden werden. Die Waffe wurde sichergestellt, den 18-jährigen Beifahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung, Beleidigung und nach dem Waffengesetz. Die beiden Mitinsassen erwartet ebenfalls eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

