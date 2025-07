POL Schwaben Nord: 1326 - Polizei ermittelt nach Drohung gegen Hotel

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am Donnerstagabend (17.07.2025) flüchtete ein bislang Unbekannter nach einem Verkehrsunfall in der Daimlerstraße. In der Zeit von 18.50 Uhr bis 19.30 Uhr stand ein Mercedes auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Daimlerstraße. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen deutlichen Unfallschaden fest. Eine bislang unbekannte Person touchierte offenbar den ...

