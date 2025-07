Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1330 - Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Donnerstag (17.07.2025) war ein Mann alkoholisiert mit seinem Auto in der Neuhäuserstraße unterwegs. Er machte praktisch selber auf sich aufmerksam. Gegen 10.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 56-Jährige auf. Er fuhr mit seinem Auto in der Neuhäuserstraße und trank dabei während der Fahrt aus einer Bierflasche. Die Beamten hielten den Mann an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei bestätigte sich der erste Verdacht. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Fahrt war somit für den Mann beendet und dessen Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. In der Regel drohen bei derartigen Verstößen mindestens ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell