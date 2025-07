Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1327 - Polizei ermittelt nach Busunfall

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am heutigen Freitag (18.07.2025) kam es zu einem Unfall mit einem Reisebus in der Hirblinger Straße. Hierbei wurden letztlich acht Personen leicht verletzt. Gegen 05.30 Uhr war der Bus in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Hierbei kollidierte der Bus alleinbeteiligt mit der Decke einer Bahnunterführung und blieb in der Unterführung stecken. Acht Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen dabei leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der Busfahrer selbst blieb unverletzt. Der Bus musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Reinigungsarbeiten für etwa drei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell