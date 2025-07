Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1331 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Donnerstagabend (17.07.2025) flüchtete ein bislang Unbekannter nach einem Verkehrsunfall in der Daimlerstraße. In der Zeit von 18.50 Uhr bis 19.30 Uhr stand ein Mercedes auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Daimlerstraße. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen deutlichen Unfallschaden fest. Eine bislang unbekannte Person touchierte offenbar den Mercedes und flüchtete anschließend. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

