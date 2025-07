Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert fahruntüchtige Autofahrer

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Samstag (20.07.2025), gegen 02:10 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen 30-jährigen Autofahrer in der Gögginger Straße. Hierbei konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Den 30-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Haunstetten - Am Samstag (19.07.2025), gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die Sportplatzstraße. Hier wurde er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei zeigten sich drogentypische Auffälligkeiten, ein Drogentest verlief positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell