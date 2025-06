POL-GM: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Marienheide (ots) - Auf einem Parkplatz in der Straße "Lambach" versuchten Unbekannte am Donnerstag (19. Juni) ein Auto zu entwenden. Ein Zeuge sah gegen 20:20 Uhr drei männliche Personen auf dem Parkplatz, die sich an einem roten Suzuki LJ80 zu schaffen machten. Als der Zeuge sie aufforderte, sich zu entfernen, gingen die drei Unbekannten über die Straße "Lambach" in Richtung Kierspe, wo sie in einen roten Kleinwagen ...

mehr