Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern/Oberkirch - Buntmetalldiebe festgenommen

Achern/Oberkirch (ots)

Gleich zweimal konnte die Polizei am Dienstagabend Buntmetalldiebe in Achern und Oberkirch-Bottenau festnehmen. Gegen 21 Uhr meldete die Alarmzentrale, dass sich auf dem Wertstoffhof Achern-Maiwald zwei Personen unbefugt aufhalten. Unterstützt von Beamten des Polizeireviers Kehl und der Verkehrspolizei konnte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Achern vor Ort einen französischen Pkw mit zwei Personen feststellen und kontrollieren. Die 26 und 49 Jahre alten Rumänen, die in Frankreich wohnhaft sind, führten in ihrem Fahrzeug Metall-und Elektroschrott mit sich. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Herausgabe des vermeintlichen Diebesgut, wurden die beiden Männer wieder entlassen. Zeitgleich meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass zwei Personen Gegenstände bei der Deponie Meisenbühl in Oberkirch-Bottenau in einen Sprinter laden und gerade wegfahren würden. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Achern konnte das Fahrzeug im Bereich der B28, Abzweigung Nußbach, zeitnah feststellen und kontrollieren. Im Fahrzeug saßen eine 26-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann, beide rumänische Staatsbürger, die von anderen Behörden zur Ermittlung des momentanen Aufenthaltes ausgeschrieben waren. Die angebrachten Kennzeichen an dem abgemeldetem Sprinter sind auf ein anderes Fahrzeug zugelassen. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Das sich im Kofferraum befindliche vermeintliche Diebesgut, die Kennzeichen und der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden das Paar entlassen. Sie erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Diebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ob die beiden Diebstähle in Zusammenhang stehen ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell