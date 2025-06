Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrssituation endet in Handgreiflichkeiten

Offenburg (ots)

Das Aufeinandertreffen eines 28 Jahre alten Rollerfahrers und eines 42-Jährigen Autofahrers an der Kreuzung der Burdastraße zur Kolpingstraße endete am Dienstagabend in Handgreiflichkeiten der beiden Männer. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte eine sich kurz nach 23 Uhr zugetragene Vorfahrtssituation den Rollerfahrer dazu bewogen haben, den Autofahrer bis in die Senefelderstraße zu verfolgen und ihm dort mehrere Schläge zu verabreichen. Der Geschlagene soll sich zur Wehr gesetzt und den jüngeren Angreifer bis zum Eintreffen einer Polizeistreife im Schwitzkasten gehalten haben. Während der Sachverhaltsaufnahme versuchte der 28-Jährige über einen Zaun zu flüchten, konnte aber gestoppt und vorläufig festgenommen werden; der Zaun wurde hierbei beschädigt. Möglicherweise stand der Endzwanziger unter Drogeneinwirkung, was sein polizeischeues Verhalten erklären könnte. Eine erhobene Blutprobe wird Aufschluss über eine im Raum stehende Drogenbeeinflussung geben. Darüber hinaus waren die am Roller angebrachten Kennzeichen nicht zugelassen und der 28-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm stehen nun mehrere Strafanzeigen ins Haus. Auch der 43-Jährige muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell