POL-OG: Renchen - Trunkenheitsfahrt mit Widerstand

Baden-Baden (ots) - Eine Frau war am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr auf die Gleise im Bahnhofsbereich getreten und wurde von dem einfahrenden Zug erfasst. Sie erlag an der Unglückstelle ihren schweren Verletzungen. Der Lokführer des Güterzugs konnte einen Zusammenstoß trotz sofort eingeleiteter Bremsung nicht verhindern. Aktuell ist der Bahnverkehr auf den Gleisen 1-3 in beiden Richtungen gesperrt. Die Hintergründe ...

