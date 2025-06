POL-OG: Rastatt, Rauental - Angegriffen

Rastatt, Wintersdorf (ots) - Eine brennende Mülltonne im Bereich einer Schule in der St.-Michael-Straße sorgte am frühen Dienstagmorgen für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Nach ersten Erkenntnissen soll kurz nach 3 Uhr morgens eine Mülltonne in Brand geraten sein. Da sich diese Mülltonne an einer Gebäudewand befand kam es zu einem Sachschaden, die Höhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur ...

