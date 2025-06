Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Halskette entrissen

Offenburg (ots)

Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt am Montagabend in der Zeller Straße haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein 17-Jähriger soll gegen 19 Uhr durch drei Personen festgehalten worden sein, während eine weitere Person ihm ins Gesicht geschlagen haben soll. Bei des Vorfalls soll ihm mutmaßlich die Halskette entrissen worden sein. In der Folge wurde der Jugendliche aufgrund seines Zustandes zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

