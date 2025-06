Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hinweise nach versuchtem Autodiebstahl gesucht

Marienheide (ots)

Auf einem Parkplatz in der Straße "Lambach" versuchten Unbekannte am Donnerstag (19. Juni) ein Auto zu entwenden. Ein Zeuge sah gegen 20:20 Uhr drei männliche Personen auf dem Parkplatz, die sich an einem roten Suzuki LJ80 zu schaffen machten. Als der Zeuge sie aufforderte, sich zu entfernen, gingen die drei Unbekannten über die Straße "Lambach" in Richtung Kierspe, wo sie in einen roten Kleinwagen einstiegen und davonfuhren. Eine der Personen hatte eine normale Statur, war etwa 1,75 Meter groß, trug keine Oberbekleidung und hatte einen olivfarbenen Rucksack dabei. Die zweite Person war von breiter Statur, etwa 1,85 Meter groß und mit einem lilafarbenen Top sowie einer Kappe bekleidet. Die dritte Person hatte eine normale Statur, trug einen Bart und war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Langarmshirt bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

