Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Schwerverletzte bei Unfällen in Reichshof

Reichshof (ots)

In der Ohlhagener Straße kam es auf Höhe des Ortseingangsschildes am Donnerstagmorgen (19. Juni, 8 Uhr) zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Gummersbach und ein 41-jähriger Radfahrer aus Wiehl fuhren auf der Ohlhagener Straße in Richtung Hunsheim. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 36-Jährige dem Radfahrer auf. Der Radfahrer wurde über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe geschleudert. Der 41-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Ein 63-Jähriger aus Reichshof ist am Donnerstagmorgen (19. Juni) auf der Freckhausener Straße mit seinem Kleinkraftrad von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Der Reichshofer war um 08:15 Uhr auf der Freckhausener Straße in Richtung Drespe unterwegs, als er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, auf Schotter geriet und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

