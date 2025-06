Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kollision zwischen Auto und Motorrad - Ein Schwerverletzter

Hückeswagen (ots)

Ein Unfall auf der Straße "Großberghausen"/K12 am Donnerstagmittag (19. Juni) forderte einen Schwerverletzten. Eine 24-Jährige aus Wuppertal fuhr gegen 13:10 Uhr in ihrem Hyundai auf der K12 in Richtung Käfernberg und beabsichtigte, nach links in Richtung Beverklause abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 33-jährigen Motorradfahrer aus Wetter, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus.

