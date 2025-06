Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Marienheide (ots)

Am Freitag (13. Juni) kam es in der Gummersbacher Straße auf Höhe der Tankstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Senior und einem schwarzen Kleinwagen. Der 68-Jährige aus Marienheide war zwischen 13:30 Uhr und 14:44 Uhr mit seinem Rollator auf dem Gehweg der Gummersbacher Straße in Richtung "Schemmen" unterwegs, als ihn ein schwarzer Kleinwagen anfuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Senior und der Rollator wurde beschädigt. Der Fahrer des Kleinwagens hielt noch an und half dem 68-Jährigen auf. Anschließend setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen sich beim Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

