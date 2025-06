POL-GM: Versuchter Einbruch in Wiehagen

Lindlar (ots) - Schwere Verletzungen zog sich ein 20-jähriger Leichtkraftradfahrer am vergangenen Sonntag (15. Juni) bei einem Verkehrsunfall auf der L284 zu. Der 20-jährige Lindlarer war auf der Landstraße in Fahrtrichtung Merlenbach unterwegs, als er gegen 16 Uhr in Höhe der Einmündung zur Straße "Breidenbach" auf den Dacia, einer 57-Jährigen aus Kürten auffuhr. Die Kürtenerin hatte die Landstraße ebenfalls in Richtung Merlenbach befahren und ihre Fahrt ...

