POL-GM: Flüchtiger Autofahrer nach Verfolgungsfahrt gestellt

Am Mittag des 13. Juni (Freitag) gegen 12:15 Uhr waren Polizeibeamte auf der A4 in Fahrtrichtung Olpe unterwegs, als ihnen auf Höhe des Rastplatzes Erlenhof ein Kia mit abgelaufener TÜV-Plakette auffiel. Die Beamten entschieden sich zur Kontrolle und gaben Anhaltesignale. Der Autofahrer beschleunigte daraufhin stark und versuchte durch Flucht der Verkehrskontrolle zu entgehen. An der Anschlussstelle Bielstein fuhr er von der Autobahn ab und setzte seine Fahrt über die L302 und im Anschluss über die L321 in Richtung Wiehl fort. Auf seiner Flucht überholte der Autofahrer in Kurvenbereichen, an unübersichtlichen Stellen, fuhr über Sperrflächen und in den Gegenverkehr. Am Kreisverkehr Bielsteiner Straße / Bantenberger Straße touchierte der Kia-Fahrer beim Überholen den Peugeot einer 53-jährigen Wiehlerin und flüchtete weiter über die Bielsteiner Straße in Richtung L336. Nach etwa 300 Metern auf der Bielsteiner Straße hielt der Autofahrer an und flüchtete weiter fußläufig in ein angrenzendes Waldgebiet, wo er durch Polizisten gestellt werden konnte. Bei dem flüchtigen Autofahrer handelt es sich um einen 69-jährigen Mann aus Meinerzhagen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Weiterhin war der Kia nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen. Der Führerschein des 69-Jährigen wurde sichergestellt und der Kia beschlagnahmt. Den Meinerzhagener erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

