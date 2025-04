POL-GI: Daimler aufgebrochen+ Hakenkreuze und Parolen geschmiert + in Gartenhütte eingedrungen + Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff + und weitere

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen- Daimler aufgebrochen

Am Montag (14.04.2025) machten sich Unbekannte an einem Daimler zu schaffen. Die Besitzerin hatte den grauen A160 gegen 19.45 Uhr auf dem Parkplatz der Georg-Büchner-Schulen in der Egerländer Straße abgestellt. Als sie gegen 21:55 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie eine eingeschlagene Scheibe an dem Benz. Diebe hatten die hintere Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und in den Daimler gegriffen. Aus diesem stahlen sie eine Geldbörse mit Karten und Bargeld. Die Polizei beziffert den Schaden mit 360 Euro und bittet um Zeugenhinweise bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen- Hakenkreuze und Parolen geschmiert

Zum Aufsprühen von Hakenkreuzen und Parolen kam es in der Straße Landgrafenstraße. Der Vorfall wurde der Polizei erst am Montagabend (14.04.2025) bekannt. Unbekannte hatten zwischen dem 14.03.205 und dem 04.04.2025 einen Rollladen mit zwei Hakenkreuzen und Parolen beschmiert. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, die Kriminalpolizei Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu kontaktieren.

Gießen -in Gartenhütte eingedrungen

Im Zeitraum zwischen dem 04.04.2025, 17:00 Uhr und Freitag (11.04.2025), 14:00 Uhr brachen Unbekannte eine Gartenhütte in der Gartenanlage auf. Aus dem Inneren stahlen sie zwei Fahrräder, eine Kettensäge und einen Rasenmäher. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.600 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Wilhelmstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641-7006-3555.

Gießen: Schaden am Fahrzeugheck - Verursacher flüchtet

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Marburger Straße Höhe Dürerstraße parkte ein Gießener am Freitag (11.4.) gegen 10 Uhr seinen silbernen Toyota. Als der 32-jährige Gießener gegen 18.15 Uhr zu seinem PKW zurückkam, musste er Kratzer am Fahrzeug hinten links feststellen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Der Verursacher hatte das Fahrzeug offenbar beim Ein- und Ausparken gestreift und verließ den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeistation Gießen Nord, Tel.: 0641/7006-3755 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen. (C.W.)

Pohlheim: Im Vorbeifahren gestreift - Zeugen gesucht!

In Dorf-Güll streifte ein bislang unbekannter Fahrer am Sonntagabend (13.4.) gegen 19.35 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Das Fahrzeug fuhr von Hof-Güll kommend Richtung Garbenteich, als es den parkenden Ford Fokus touchierte und Schäden im Wert von ca. 1500 Euro an Kotflügel, Stoßstange und Scheinwerfer vorne links verursachte. Der Fahrer des Unfallwagens verließ die Unfallstelle unerlaubt und fuhr mit seinem dunklen PKW in Richtung Garbenteich davon. Auch dieses Fahrzeug wurde bei der Kollision erheblich beschädigt. Die Polizeistation Gießen Süd nimmt unter Tel.: 0641/7006-3555 Hinweise von Zeugen auf den Flüchtigen und seinen PKW entgegen. (C.W.)

Gießen: Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff

Nach einem sexuellen Übergriff sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 25-jährige Frau war am Mittwoch (09. April) gegen 15.45 Uhr in der Sudetenstraße in Richtung Wißmarer Weg unterwegs, als ihr vor der Eisenbahnbrücke ein Mann auffiel. Der Mann folgte offenbar der 25-Jährigen. Als dann die Frau die Rodtbergstraße überqueren wollte, überholte sie der Mann und blieb vor ihr stehen. Nachdem er sie ausfragte, setzte die Frau ihren Weg fort. Er packte sie am Arm und berührte sie unsittlich. Als er sie offenbar küssen wollte, riss sie sich los und drohte mit der Polizei. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Marburger Straße. Er sei zwischen 30 und 40 Jahren alt gewesen und etwa 1,90 Meter groß. Trotz schlanker Statur hatte er einen Bierbauch. Seine dunkelblonden Haare seien sehr kurz gewesen und der Hautteint hell. Er trug ein weißes Hemd mit kleinen Mustern, eine blaue Jeans sowie weiße Sneaker. Nach Angaben der Zeugin könne der Tatverdächtige aus dem osteuropäischen Raum stammen. Wer hat den Übergriff beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen geben? Hinweise nehmen die Beamten der Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen. (S.R.)

Buseck: Mercedes übersehen

Eine 60-jährige Allendorferin befuhr am Montag (14.04.2025) kurz vor 12:00 Uhr mit ihrem Seat Ateca die L 3128 in Fahrtrichtung Großen-Buseck. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie beim Linksabbiegen in den Beuerner Weg den entgegenkommenden Mercedes A 200 d eines 60-jährigen Gladenbachers. Es kam zum Zusammenstoß. Die Seat-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 15.000 EUR geschätzt. (T.S.)

Lollar: Diebstähle aus unverschlossenen Autos

Beute machte ein Dieb am vergangenen Wochenende in mehreren unverschlossen abgestellten Autos in Odenhausen und Ruttershausen. Im Zeitraum zwischen Samstag (12.04.2025), 19:00 Uhr und Sonntag (13.04.2025), 10:00 Uhr öffnete der Langfinger in der Berggartenstraße in Odenhausen einen schwarzen Mercedes GLE, einen grauen Suzuki Jimny sowie einen schwarzen VW Golf und ließ insgesamt knapp 40 EUR Bargeld und ein Brillenetui mitgehen. Gegen 04:45 Uhr fiel ein circa 180 cm großer Mann auf, der mit Kapuzenpullover und Jogginghose bekleidet war. Die Polizei prüft derzeit, ob diese Person mit den Diebstählen in Verbindung stehen könnte. In der Karlsbader Straße in Ruttershausen kam es kurz nach 05:00 Uhr zu zwei weiteren Diebstählen. Aus einem schwarzen Audi A6 und einem roten Ford Focus entwendete der Unbekannte ein Portemonnaie samt Inhalt sowie 20 EUR Bargeld. Zeugen, denen der beschriebene Mann oder andere verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Gießener Polizei in Verbindung zu setzen (Tel.: 0641 7006-3755). Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen offensichtliche Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe. (T.S.)

